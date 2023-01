Schianto sulla via Emilia tra Alseno e Fidenza: tre auto coinvolte, un ferito e traffico in tilt

Alle 15.30 di oggi, martedì 24 gennaio, si registrano disagi al traffico lungo la via Emilia. Un incidente infatti si è verificato tra Alseno e Fidenza, all'altezza di Rossetti Market. Nei pressi del distributore di benzina si sono scontrate tra di loro tre auto. Stando alle prime informazioni solo una persona sarebbe rimasta ferita in modo lieve e ha necessitato delle cure del 118 (Pubblica di Corte e automedica della Cri di Fidenza): a bordo dell'ambulanza è stata trasportata in ospedale a Fidenza. Gli altri occupanti delle auto, messe in sicurezza dai vigili del fuoco di Fiorenzuola, sarebbero usciti da soli dagli abitacoli e non avrebbero riportato conseguenze. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. Il traffico sta subendo rallentamenti sia in direzione Fidenza, sia in direzione Piacenza.