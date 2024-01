Scontro frontale tra due moto da enduro: 20enne gravissimo al Maggiore di Parma

Un ragazzo di 20 anni è ricoverato in gravissime condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma dopo l'incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato 27 gennaio lungo il sentiero dei Ducati, sulle colline di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il giovane, che era a bordo di una moto da enduro, si è scontrato frontalmente con una seconda moto, condotta da un 25enne, trasportato all'Ospedale di Reggio Emilia con ferite di media gravità. Il 20enne invece è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso. La dinamica del gravissimo incidente, avvenuto nei pressi di via Manara, è in corso di ricostruzione da parte dei carabinieri, giunti sul posto insieme alle ambulanze.