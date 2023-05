Scontro frontale tra due auto in strada Farnese: ferito in ospedale

Uno scontro frontale tra due auto in strada Farnese a Parma nel pomeriggio di martedì 23 maggio. E' quanto successo poco prima delle ore 17. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con l'ambulanza e l'automedica. Secondo le prime informazioni i due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente. Uno dei due conducenti sarebbe rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma per accertamenti. Sul posto anche la polizia locale che ha gestito il traffico in zona ed effettuato i rilievi previsti per legge.

