Scontro furgone-camion in via Mantova: una persona incastrata tra le lamiere

Scontro tra un furgone e un camion in via Mantova oggi pomeriggio, 14 giugno, intorno alle 15. Nei pressi della rotatoria della Barilla i due mezzi si sono scontrati in modo violento. Rimasto incastrato nell'abitacolo, tra le lamiere, il conducente del furgone. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre la persona ferita e i sanitari del 118. Indagini anche sulle cause che hanno provato l'incidente. Traffico bloccato.

IN AGGIRNAMENTO