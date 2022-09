Scontro in strada Marconi, auto si ribalta in viale Vittoria, schianto a San Prospero: cinque feriti nella notte

Incidente ieri sera intorno alle 22 in strada Marconi: due auto si sono scontrate, il bilancio è stato di due feriti.

In nottata, invece, un'altra auto (forse per l'eccessiva velocità) si è ribaltata in viale Vittoria: un uomo è finito al Maggiore in condizioni giudicate gravi. Sempre in nottata, a San Prospero, in via Emilio Lepido, altre due auto si sono scontrate causando due feriti.