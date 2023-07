Incidente mortale a Corcagnano dopo uno scontro moto-bici avvenuto per cause in corso di accertamento.



Il ciclista coinvolto nell'incidente, rimasto gravemente ferito e per questo ricoverato in Rianimazione, non ce l'ha fatta ed è deceduto. L'uomo alla guida della moto ha invece riportato ferite di media gravità.Non si conoscono nel dettaglio le cause che hanno portato all'incidente. Le indagini sono in corso.