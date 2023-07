Tragico scontro moto-bici sulla strada della Cisa: muore un ciclista

Pauroso incidente stamattina, 8 luglio, vicino Cassio: una moto e una bicicletta si sono scontrati, sulla strada della Cisa, per cause in corso di accertamento. Il ciclista convolto nello scontro è morto. Sul posto l'elicottero del 118 e l'ambulanza. Nel frattempo sono iniziate le indagini per capire la dinamica dell'incidente da parte dei carabinieri di Borgotaro e Calestano, sul posto con tre pattuglie.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 in località Pineta. Il ciclista è stato rianimato sul posto, ma non c'è stato nulla da fare a causa delle ferite e i traumi riportati. Ferito gravemente anche il motociclista.