Scontro tra auto e moto a Casatico: un ferito in ospedale

Grave incidente stradale nel pomeriggio di lunedì 1° luglio a Casatico di Langhirano. Secondo le prime informazioni una moto e un'auto si sarebbero scontrare all'altezza della località di Goiano. L'allarme è scattato verso le 16.30 e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, l'ambulanza e l'automedica. Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo a due ruote sull'asfalto ed ha riportato traumi in varie parti del corpo. Trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma è in condizioni di media gravità e non in pericolo di vita.