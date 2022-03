Scontro tra tre auto a Bogolese: due feriti in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 11 marzo, all'altezza di Bogolese, nel comune di Sorbolo Mezzani. Per cause in corso di accertamento tre auto, che stavano percorrendo via Mantova da Parma in direzione Sorbolo, si sono scontrate. In seguito all'impatto tra i tre mezzi due persone, che si trovavano all'interno delle auto, sono rimaste ferite. Sul posto sono arrivati, in pochi istanti, i soccorritori del 118 che hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni i due feriti sarebbero gravi ma non in pericolo di vita.