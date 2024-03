Scontro tra un'auto e un camion in via Cremonese: conducente estratto dall'abitacolo

Poco dopo le 17, in via Cremonese a Fognano, un’auto e un camion di medie dimensione si sono scontrate. Sul posto il personale del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dalle lamiere dei mezzi coinvolti. Una persona è stata ricoverata con lesioni serie all'Ospedale Maggiore nell'area codici rossi. Sembra che l’auto, dalla dinamica ricostruita dagli inquirenti, non abbia rispettato l’obbligo di precedenza e si sia immessa nella carreggiata. L'impatto con il camion è stato forte e l'auto è finita fuori strada ribaltandosi su un fianco.