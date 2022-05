Scooter in un fosso e auto fuori strada: due feriti nella notte

Due incidenti hanno provocato ieri due feriti. Intorno alle 23 un motorino è finito in un fosso poco prima di Alberi. Lo scooterista è finito in ospedale. Il secondo, intorno alle 3, ha causato il ferimento di un uomo alla guida di un'auto finita fuori carreggiata in strada Martinella.

Sul posto il 118 con l'automedica e due ambulanze. I due feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore.