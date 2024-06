Si schianta in scooter contro un muretto: 59enne muore al Maggiore

E' deceduto all'Ospedale Maggiore di Parma il 59enne Fidel Muhinez, che si trovava alla guida dello scooter che si è schiantato contro un manufatto lungo la strada provinciale che collega Cadelbosco Sopra e Sesso, in provincia di Reggio Emilia. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 23 giugno.

Il conducente del mezzo a due ruote, apparso subito in condizioni disperate, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso di Parma. Secondo le prime informazioni nell'incidente non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro mezzo: l'uomo, che stava guidando il suo Malaguti Phanton F-12 avrebbe perso il controllo del mezzo lungo via Mazzini a Cadelbosco Sopra. Lo scooter avrebbe finito la sua corsa contro un muretto. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.