A Fidenza, in via Caduti di Cefalonia, verso le 19.30 di oggi, 25 agosto, una donna in bici di 70 anni è stata investita da un'auto. Per lei ferite di media gravità. Sul posto l'ambulanza del 118 di Fidenza con a bordo l'infermiere e la polizia municipale per i rilievi e la dinamica dei fatti. La donna è stata portata all'ospedale di Vaio.