Settantenne travolta e uccisa da un'auto in via Emilia est: nel 2023 quattro pedoni morti a Parma

Travolta da un Suv in via Emilia est mentre attraversava sulle strisce pedonali. La 70enne deceduta ieri sera, 3 marzo, all'altezza del civico 21, è stata centrata da un Porsche Macan e sbalzata sul lato opposto della carreggiata, finendo su un marciapiede, dove all'arrivo dei sanitari del 118 le è stato praticato un massaggio cardiaco, morendo durante il trasporto in ospedale. Inutili i tentativi di rianimarla e ora spetterà alle indagini della Polizia locale fare luce su quanto accaduto.

L'anno scorso, fa sapere la Fiab, a Parma sono stati 5 i ciclisti morti e 4 i pedoni uccisi su un totale di 22 persone decedute a causa di incidenti. "Per questo - dicono i soci dell'associzione - chiediamo che le zone 30 km/h siano estese a tutt i quartieri della città e nel viali principali".