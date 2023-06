Si accascia sul volante dopo un malore, l’auto si ribalta e finisce fuori strada: muore 73enne

Si accascia sul volante dopo un presunto malore (anche se le cause sono ancora al vaglio degli inquirenti), l'auto si ribalta più volte prima dell'uscita di strada e per lui, un 73enne di Collecchio alla guida, non c'è stato nulla da fare. È morto così, oggi pomeriggio, 15 giugno, il conducente che si trovava a bordo di un'auto uscita fuori strada a Riazzo di Fornovo.



Oltre a un'ambulanza del 118 sono intervenute tre pattuglie della Stradale. Secondo alcune testimonianze, l'uomo sarebbe stato visto accasciarsi sul volante poco prima dell'uscita di strada ed è questo che al momento farebbe propendere per il malore. Inutili i soccorsi, che sono stati chiamati immediatamente da chi si trovava sul posto e ha assistito alla tragedia che si è consumata in pochi attimi.La speranza era quella che il conducente potesse riprendersi, ma le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi. Non ce l'ha fatta e ai soccorritori non è rimasto altro che constatarne la morte dopo aver tentato di tutto per salvarlo. Adesso gli agenti della Stradale cercheranno di stabilire le cause e i motivi che hanno portato all'incidente mortale.