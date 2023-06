Si ribalta con il camion dei rifiuti, conducente grave al Maggiore

Incidente in provincia di Parma. Poco prima delle 15, un camion che trasportava rifiuti, per cause in corso d'accertamento, si è ribaltato nei pressi di Corniglio, sulla strada tra Miano e Marra. L'incidente ha provocato ferite gravi al conducente del mezzo pesante, trasportato al pronto soccorso di Parma dall'elicottero del 118.