Si ribalta con l'auto a Sacca di Colorno e finisce fuori strada: un ferito

Dopo il doppio incidente avvenuto ieri sera a Roccamurata, frazione di Borgotaro, quando in meno di un'ora si sono verificati prima uno scontro auto-moto e poi un tamponamento tra due veicoli (il bilancio complessivo è stato di tre feriti), stanotte un altro sinistro è avvenuto intorno all'1,30: stavolta a Sacca di Colorno. Per motivi in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata finendo fuori strada. Il conducente, soccorso dai sanitari del 118, è stato ricoverato al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni gravi, anche se non è in pericolo di vita.