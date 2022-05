Si ribalta con l'auto schiantandosi contro il guardrail della corsia opposta: 18enne gravissimo al Maggiore

Perde il controllo della sua auto ribaltandosi e andando a sbattere contro il guardrail della corsia opposta, rimanendo incastrato all'interno dell'abitacolo. Un 18enne è ora ricoverato in Rianimazione al Maggiore in condizioni gravissime dopo l’incidente che lo ha coinvolto ieri sera intorno alle 20 a Borgotaro, in località La Ghina.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto ribaltandosi e andando a sbattere contro il guardrail della corsia opposta. L'impatto è stato violentissimo, e lui, appunto, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco di Borgotaro, l'assistenza pubblica Borgotaro con autoambulanza e l'auto medica, l'ambulanza infermieristica di Bedonia, i carabinieri di Borgotaro e l'elisoccorso del 118. Una volta estratto dall’abitacolo, il giovane è stato portato in Rianimazione dove versa in gravissime condizioni.