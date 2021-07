Si ribalta mentre percorre una rotonda ed urta un'auto parcheggiata: ferita una ragazza

Stava tornando dal lavoro quando, all'improvviso - all'altezza dell'incrocio tra via Tasso e via Dante a Fidenza - la sua auto, una Opel Corsa, si è ribaltata, dopo aver urtato un'auto parcheggiata, una Fiat 600 - in corrispondenza di una rotonda. Disavventura per una giovane ragazza fidentina che nella serata di sabato è rimasta ferita, fortunatamente in maniera lieve, in seguito ad un incidente stradale. Sul posto è arrivata l'ambulanza infermieristica di Fidenza: gli operatori sanitari hanno soccorso la ragazza e l'hanno trasportata all'Ospedale di Vaio per accertamenti. Le sue condizioni di salute non sono gravi.