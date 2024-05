Un grave incidente si è verificato a Vignale di Traversetolo, in Strada Pedemontana, intorno alle 8:30. Per cause in corso d'accertamento, un centauro ha perso il controllo della sua moto andando a schiantarsi contro un albero. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118, in supporto c'era anche l'automedica e un'ambulanza. È stato trasportato al Maggiore in gravi condizioni.