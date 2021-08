Si schianta contro un'auto in sosta e poi si ribalta: conducente grave

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, domenica 22 agosto, in via Repubblica ad Albareto. Per cause in corso di accertamento il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un'auto in sosta. Dopo lo scontro l'auto si è ribaltata a poca distanza dal veicolo in sosta. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso grazie all'interno tempestivo degli operatori del 118 che sono arrivati sul posto in pochi istanti ed hanno poi accompagnato l'uomo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Borgotaro. Ha riportato ferite gravi ma non è in pericolo di vita.