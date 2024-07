Incidente a Sissa Trecasali, in via Fabrizio De Andre. Intorno alle 18:30, per cause ancora in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate. Due persone hanno riportato ferite di media gravità e sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto l'ambulanza e le forze dell'ordine chiamate a ricostruire la dinamica dell'incidente.