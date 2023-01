Scontro tra due auto a Soragna. All'incrocio tra via Roma e via Matteotti due auto, per cause ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate. Ha avuto la peggio una donna, trasportata in condizioni di media gravità al Maggiore di Parma. Lo scontro è avvenuto all'altezza del Consorzio. Sul posto un'ambulanza inviata di San Secondo e la polizia locale.