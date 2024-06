Brutto incidente sulla strada statale 62 di Terenzo, sulla strada della Cisa. In località Boschi di Bardone, intorno alle 18:20, un uomo in carrozzina sarebbe stato investito da motociclista. Due feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso con ferite giudicate mediamente gravi. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire la dinamica che ha portato allo scontro.