Strada Argini, frontale tra due auto: ferite due donne

Frontale tra due auto stamattina intorno alle 8 in strada Argini, in un tratto compreso tra Molino di Malandriano e Porporano. Il bilancio parla di due donne ferite. Sono state trasportate al Pronto soccorso in condizioni di media gravità. Sul posto l’automedica, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Rallentamenti e code si sono formate in strada Argini. La dinamica dell’incidente è in corso.