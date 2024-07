Dramma in strada Argini, dove una donna oggi pomeriggio, 20 luglio, è stata investita da un'auto. L'incidente è avvenuto a Porporano. La donna, trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118, è in condizioni gravi e si trova ricoverata nell'area rossi.

Intanto sono scattate le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.