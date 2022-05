Strada Langhirano: cade dal monopattino e finisce in ospedale

Cade dal monopattino su strada Langhirano e finisce a terra provocandosi numerose ferite. E' successo ieri sera, primo maggio, intorno alle 22.30 all'altezza di un distributore di benzina. L'uomo stava percorrendo la via quando a un certo punto è caduto. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza del 118. La persona ferita è stata così ricoverata al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Non è in pericolo di vita.