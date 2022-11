Strage in via Emilia, le quattro salme portate a Durazzo: i funerali si terranno in Albania

Le salme delle quattro vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto la sera di domenica 30 ottobre lungo la via Emilia, verranno trasferite, nella mattinata di oggi 3 novembre da Coviolo a Bari, per poi arrivare con un traghetto fino a Durazzo, in Albania. Qui infatti verranno celebrati i funerali dei parmigiani Rejana e Resat Hyseni, di 8 e 11 anni, della sorella 22enne Shane Hyseni e di suo figlio Mattias Lame di un anno e quattro mesi. La data non è ancora stata fissata ma ma i funerali verranno celebrati nei prossimi giorni, dopo l'arrivo dei corpi. Stamattina gli incaricati della ditta di onoranze funebri albanesi andranno a Coviolo per ritirare le salme

Il conducente positivo ad alcool e droga

Orjol Lame, il compagno 32enne di Shane e padre di Mattias, che era alla guida della Fiat Stilo che si è schiantata contro una casa disabitata è ancora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale, nel reparto di Rianimazione. Il giovane è risultato positivo ad alcool e droga. Le analisi effettuate all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove il giovane è ricoverato infatti hanno riscontrato diverse sostanze stupefacenti e alcool nel sangue. La Procura della Repubblica di Reggio Emilia ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio stradale, proprio a carico di Orjol Lame.

La sbandata e lo schianto contro un edificio disabitato

Secondo le prime informazioni non ci sarebbero segni di frenata sull'asfalto. Secondo un automobilista, che stava percorrendo la via Emilia nel senso opposto di marcia, verso Reggio Emilia, l'auto avrebbe iniziato a sbandare all'improvviso per poi schiantarsi contro l'edificio. Erano tutti in auto insieme: al ritorno verso Casaltone, verso le ore 20, la sbandata lungo la via Emilia - che in quel tratto si chiama via Newton - e il terribile schianto contro un immobile abbandonato, un tempo sede dell’azienda di cucine Antares. Nello stesso tratto ad ottobre un tir si era schiantato contro un'abitazione