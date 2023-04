Strage della via Emilia con quattro morti: Orjol Lame è libero ed è tornato in Albania

E' indagato a piede libero per omicidio stradale ed è tornato in Albania il 32enne Orjol Lame, conducente dell'auto che il 30 ottobre si è schiantata contro un'abitazione lungo la via Emilia, tra Parma e Reggio Emilia, provocando la morte di quattro persone, la moglie 22enne, il figlio di un anno e 4 mesi e il fratello e la sorella minori della moglie, di 11 e 9 anni. Il conducente era positivo alla droga e all'alcool al momento dell'incidente. La richiesta degli arresti domiciliari, presentata dal Pm, è stata respinta così come la richiesta del divieto di espatrio.

Si trova nel suo Paese il 32enne indagato per omicidio stradale per l’incidente costato la vita a quattro famigliari. Rifiutate le richieste di domiciliari e di divieto di espatrio che erano state presentate dalla Procura. Secondo il tribunale non vi sarebbe pericolo di fuga

Com’è noto, e come stato ricostruito dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia, il trentenne di origini albanesi la sera di domenica 30 ottobre 2022 è uscito rovinosamente di strada con la Fiat Stylo di cui era alla guida mentre percorreva via Newton in direzione Parma, al civico 52, a villa Gaida di Reggio Emilia, invadendo la corsia opposta, sfondando la muretta di recinzione esterna di un casolare disabitato, schiantandosi contro la casa, abbattendo anche il muro dell’abitazione, penetrando nei locali abitativi e distruggendo così due famiglie, la sua e quella della moglie.

Nel tremendo schianto, infatti, hanno perso la vita tutti e quattro gli incolpevoli passeggeri che si trovavano a bordo, sua moglie Shane Hyseni, 22 anni, il loro figlioletto Mattias, di appena un anno e quattro mesi, e il fratello e la sorella minori di Shane, Resat, 11 anni, e Rejana, 9.