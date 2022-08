Tamponamento auto-moto in via Spezia: due feriti al Pronto soccorso

Tamponamento auto-moto in via Spezia, poco prima di Stradella. Il bilancio è di due feriti.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7,30, quando per cause in corso di accertamento i due mezzi sono venuti a contatto. Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri per i rilievi e accertare la dinamica. I due feriti hanno riportato traumi di media gravità e sono stati trasportati al Pronto soccorso.