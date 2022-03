Tamponamento in via La Spezia: ferita una 21enne incastrata nell'abitacolo

In via La Spezia, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 25 marzo, si è verificato un incidente tra due auto, in prossimità della rotonda che collega Parma con la strada che porta a Collecchio.

Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, sono venute a contatto e dentro a una di queste c’era una ragazza di ventuno anni rimasta incastrata nell’abitacolo, che ha riportato ferite lievi. Anche un'altra 19enne ha riportato ferite lievi. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco, sul posto assieme agli agenti della Polizia locale.