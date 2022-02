Tangenziale sud bloccata per un tamponamento: traffico in tilt e code fino alla via Emilia

Tangenziale bloccata, traffico in tilt e veicoli che cercando di raggiungere le uscite utilizzando le corsi di emergenza. E' questo lo scenario al quale stanno assistendo gli automobilisti che, nella mattinata di oggi, giovedì 3 febbraio, si sono messi alla guida della propria auto nella zona della tangenziale sud.

Poco prima delle ore 9, infatti, si è verificato un tamponamento tra alcune auto, vicino al ponte di Maria Luigia. L'incidente non ha avuto fortunatamente conseguenze per i conducenti e i passeggeri: solo danno ai veicoli. In conseguenza dello scontro, però, si sono formate code chilometriche in tutto il tratto della tangenziale sud, rendendo impossibile il transito regolare dei mezzi. In alcuni casi auto e camion hanno cercato di usare le corsie di emergenza per raggiungere le uscite. Si sono formate code anche lungo via Emilia Ovest.