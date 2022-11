Tamponamento tra due auto in tangenziale Nord: due feriti e tratto chiuso

Incidente in tangenziale Nord oggi pomeriggio nel tratto di raccordo con la via Emilia, all'uscita di strada Vallazza in direzione Parma.

Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono tamponate. L'incidente ha causato il ferimento di due persone che comunque non hanno riportato gravi traumi. Il sinistro ha provocato la chiusura del tratto di tangenziale interessato: il traffico è stato deviato in tangenziale Ovest. Questo ha provocato ripercussioni all'altezza di San Pancrazio.