Tir di traverso in A1 dopo lo scontro con un mezzo: un ferito e autostrada chiusa tra Fidenza e Fiorenzuola

Incidente alle 7 di stamattina, 28 luglio, sull’A1 nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola. Un camion, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, è andato a toccare un mezzo che stava tagliando l’erba sul new jersey. Il tir è finito in mezzo alla carreggiata. L’operaio sul mezzo che tagliava l'erba è stato trasportato all’ospedale di Fidenza con ferite lievi.

Tratto chiuso tra il Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Fidenza. Questo ha causato 6 chilometri di coda tra Fidenza e Fiorenzuola.