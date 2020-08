Tir perde il carico di pomodori in tangenziale ovest: auto deviate

Un camion ha perso il suo carico di pomodori in tangenziale ovest, nel pomeriggio di mercoledì 19 agosto. In seguito all'incidente centinaia di pomodori si sono riversati in strada: per questo motivo la strada non è praticabile. Gli automobilisti sono stati deviati dalla polizia Locale in via Emilia, in direzione Fidenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.