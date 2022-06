Tir si ribalta in tangenziale Ovest e perde gasolio: autista in ospedale

Inizio di mattinata movimentato in tangenziale Ovest, all'altezza dello svincolo del Parma e congressi. Intorno alle 6 un tir si è ribaltato perdendo gasolio sull'asfalto per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia. Ferito il camionista, che ha riportato traumi di media gravità ed è stato ricoverato all'ospedale Maggiore dopo l'intervento di un'ambulanza del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la circolazione in tangenziale a causa del versamento di gasolio dal serbatoio del camion.