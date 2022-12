Torrechiara, l'impatto fra due auto si trasforma in tragedia: morta una donna

Gravissimo incidente stasera a Torrechiara. L'impatto fra due auto si è trasformato in tragedia: secondo le prime informazioni, una donna è deceduta nello scontro tra le vetture, mentre un'altra sarebbe rimasta ferita in modo non grave.

Sul posto l'ambulanza di Langhirano e l'automedica di Traversetolo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Langhirano, che hanno estratto la vittima dall'auto. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell'incidente, apparso immediatamente gravissimo.

IN AGGIORNAMENTO