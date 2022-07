Tragedia in A15: scontro tra due auto, una viene divorata dalle fiamme. Un automobilista muore carbonizzato, l'altro riesce a scendere dall'auto: illeso

no Tragico incidente sulla A15 tra Borgotaro e Fornovo, al chilometro 31. Due auto si sono scontrate e una delle due è stata divorata dalle fiamme, in un incidente che si è verificato una manciata di chilometri prima dell'uscita di Fornovo, provocando un morto.

Secondo una prima rapida ricostruzione dei fatti, uno degli automobilisti alla guida di una delle auto coinvolte è morto carbonizzato, mentre l'altro sarebbe riuscito a scendere dall'auto e a mettersi in salvo senza riportare ferite.

Solo ipotesi, al momento, sulla dinamica: pare che una delle due auto abbia sbandato in curva andando a sbattere contro il guardrail, venendo poi centrata lateralmente da una vettura che si trovava dietro, prendendo fuoco.

I mezzi del 118 non sono riusciti ad arrivare sul posto per parecchi minuti per via del traffico bloccato e del caos che si è creato a causa dell'incidente. Solo l'elisoccorso di Pavullo è riuscito a raggiungere il luogo della tragedia.

IN AGGIORNAMENTO