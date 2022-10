Tragedia in via Cremonese: muore il 63enne Marcello Palmia, titolare della macelleria di Via Maestri

Nel terribile schianto in via Cremonese, all'alba dell'8 ottobre, ha perso la vita un uomo di 63 anni, Marcello Palmia, uno dei titolari della storica macelleria equina in via Maestri. Viaggiava sulla sua moto. L'incidente, avvenuto all'incrocio con via Eia tra il mezzo a due ruote e una macchina, è stato registrato poco prima delle 5.00. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma per il 63enne non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione. I passeggeri dell'auto sono stati accompagnati al Pronto Soccorso del Maggiore, per ferite lievi. Sul posto anche la Polizia Stradale, oltre agli operatori del 118.