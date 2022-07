Tragedia sfiorata in A1: auto si schianta a tutta velocità contro la polizia stradale

Choc in A1 nella mattinata di oggi, mercoledì 6 luglio. Un'auto della polizia stradale è stata centrata in pieno da un automobilista che non si è fermato allo stop. Gli agenti infatti stavano gestendo la viabilità dopo l'incidente che ha coinvolto un tir all'altezza del chilometro 90 in direzione Nord. Lo scontro sarebbe avvenuto all'altezza dello svincolo tra l'A1 e l'A15. I poliziotti sono riusciti a scappare appena prima che il veicolo si schiantasse contro l'auto di servizio. Nel VIDEO si vede chiaramente il momento dell'impatto tra l'auto e la pattuglia della stradale.