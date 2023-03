Tragedia sfiorata nella notte in viale Piacenza, finisce contro un palo per non investire un gruppo di persone in strada: grave al Maggiore

Stava percorrendo viale Piacenza, alle ore 5 della mattinata di giovedì 9 marzo, quando si è ritrovato davanti un gruppetto di persone, che si trovava al centro della carreggiata. Per non investirle ha sterzato bruscamente e la sua auto è finita contro un palo. Il conducente del veicolo ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma.

Secondo le prime informazioni poco prima, alle 4.30, si era verificato un altro incidente ma di piccola entità. In seguito all'incidente molte persone sono scese in strada, probabilmente per accertarsi delle condizioni di salute del conducente e per cercare di trovare un accordo tra i due conducenti. Il 118 infatti ha ricevuto una prima chiamata alle 4.30: una persona ha riferito di aver sentito alcune urla.

Sul posto gli operatori del 118 si sono ritrovati davanti la scena di un piccolo incidente, senza gravi conseguenze. In seguito al sinistro però alcune persone sono scese in strada. E' stato proprio in quel momento che l'auto ha percorso viale Piacenza, all'altezza del ponte. Per non investirle ha sterzato ed è finita contro un palo. Sul posto i sanitari, che hanno prestato le prime cure al conducente per poi trasportarlo al Maggiore, e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.

IN AGGIORNAMENTO