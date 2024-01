Tragico incidente a Lesignano de Bagni: muore un ciclista travolto da un'auto

Tragico incidente in serata, a Lesignano de Bagni sulla strada provinciale 98. Ha perso la vita un 50enne tunisino in sella alla sua bicicletta, urtato da un'auto con a bordo un uomo di 34 anni. I carabinieri di Langhirano, con i militari della sezione Radiomobile di Parma, sono intervenuti per sul posto per ricostruire l'esatta dinamica. Da una prima analisi, sembra che l'auto abbia colpito involontariamente la bicicletta che proseguiva nello stesso senso di marcia. La caduta è stata fatale al ciclista. In aggiornamento