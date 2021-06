Tragico schianto furgone-camion in A15: un morto

Tragico scontro mortale nel pomeriggio di oggi, martedì 8 giugno, lungo l'autostrada A15 Parma- La Spezia all'altezza di Felegara. Per cause in corso di accertamento un furgone ed un camion si sono scontrati verso le ore 16: il passeggero del furgone è morto sul colpo mentre l'autista è stato trasferito sotto choc in ospedale. Sul posto sono arrivati i soccorritori dell'ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Pontetaro e l'elisoccorso di Parma. Per il passeggero non c'è stato nulla da fare: l'autista, invece, è stato trasportato all'Ospedale Maggiore. L'incidente è avvenuto al chilometro 17 Sud dell'A15. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la polizia stradale: gli agenti hanno effettuato i rilievi previsti per legge.