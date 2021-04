Tragico schianto in A1, tamponamento auto-camion: muore un 43enne

Un tragico schianto lungo l'autostrada A1 ha provocato la morte di un 43enne, conducente di un'auto che, per cause in corso di accertamento, avrebbe tamponato un camion che si trovava in una piazzola di sosta tra Fidenza e Alseno, in direzione Milano, all'altezza di Rimale. L'auto, una Passat, sarebbe rimasta incastrata sotto al rimorchio.

L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 22 di mercoledì 14 aprile. Sul posto le ambulanze, l'automedica e i Vigili del Fuoco di Fidenza, oltre ad una pattuglia della polizia stradale. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Una donna di 47 anni, che si trovava all'interno dell'auto, è stata trasportata in ospedale di Vaio di Fidenza con ferite di lieve entità, per accertamenti. L'incidente è avvenuto al chilometro 86 Nord, in direzione Milano.

