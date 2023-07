Trattore si ribalta a Bedonia: agricoltore incastrato

Un trattore si è ribaltato con una persona incastrata a bordo. È successo a Bedonia, in via Ronconovo. Sul posto i vigili del fuoco e anche l'eliambulanza da Pavullo.

Non si conoscono ancora le cause dell'incidente. Si sta cercando in questo momento di estrarre la persona a bordo.

Secondo le prime ricostruzioni il trattore si sarebbe ribaltato da solo. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, 6 luglio. Sul posto anche il Soccorso alpino.

In aggiornamento