Travolta e uccisa da un Suv sulle strisce: s'indaga sul conducente e sulla scarsa visibilità nella zona della tragedia

Quattro pedoni uccisi nel 2023. Oltre a decine di feriti. Chiara Bonfanti, 76 anni, è l'ultima vittima di una lunga lista nera che domenica sera in via Emilia est ha aggiornato il suo elenco.

Ma cos'è successo intorno alle 20.20 di due giorni fa, 3 marzo? Sono in corso le indagini, da parte della polizia locale di Parma, per chiarire la dinamica esatta dell'incidente mortale costato la vita alla 76enne, travolta e uccisa da un Suv, una Porsche Macan, mentre stava attraversando la via Emilia Est sulle strisce pedonali, a pochi passi da barriera Repubblica. La donna è stata travolta dal veicolo che l'avrebbe scaraventata dall'altra parte della strada, finendo contro il marciapiede. L'arrivo dei soccorsi in pochi istanti, i tentativi di rianimazione e il trasporto d'urgenza al Maggiore non sono bastati: la donna è deceduta prima dell'arrivo in ospedale.

Nel momento dell'investimento la visibilità della zona era scarsa: forse potrebbe essere stata questa una delle cause della tragedia. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire, anche grazie alle testimonianze di alcune persone che avrebbero assistito all'incidente, la dinamica dell'episodio.Si sta vagliando anche, ovviamente, la posizione dell'automobilista che guidava il Suv.