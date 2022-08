Travolto in bici da un'auto in via Mantova: 70enne finisce al Maggiore

Travolto e investito in via Mantova stamattina intorno alle 11. Un 70enne in sella alla sua bici è stato centrato da un'auto all'altezza di via Parigi, per cause in corso di accertamento anche se, stando alle prime informazioni, sembra stesse attraversando le strisce pedonali.

Sul posto la polizia locale e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 70enne in ospedale, al Pronto soccorso del Maggiore. Le sue condizioni, che inizialmente sembravano gravi, si sono poi stabilizzate