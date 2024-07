Tremendo impatto a Collecchio: ciclista investito da un'auto, è gravissimo

Tremendo incidente a Collecchio poco dopo mezzoggiorno di oggi, lunedì 22 luglio. Un ciclista è stato investito da un'auto e adesso versa in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore. L'incidente è avvenuto sulla provinciale per Sala Baganza. Le indagini per cercare di determinare la dinamica e accertare le responsabilità sono iniziate. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha poi trasportato il ciclista, da subito ritenuto in condizioni gravissime, in codice 3 all'ospedale Maggiore.