Urtata da un scooter cade dalla bici: è gravissima al Maggiore

Si trova in gravissime condizioni di salute all'Ospedale di Parma una donna di 70 anni, rimasta coinvolta in un incidente stradale nel primo pomeriggio del 6 giugno.

La donna era in sella alla sua bici a pedalata assistita lungo la provinciale 28 e viaggiava verso Roveleto Landi - in provincia di Piacenza - quando, per cause ancora da chiarire, nei pressi di Pieve Dugliara è stata urtata da uno scooter che viaggiava nella stessa direzione con a bordo due ragazzini, con loro un amico che invece guidava un altro mezzo. L'impatto ha provocato la caduta di tutti e tre ma, se gli adolescenti se la sono cavata con alcune escoriazoni, ad avere la peggio è stata la donna.

Sbalzata sull'asfalto ha battuto violentemente la testa e il torace. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono quindi intervenuti i sanitari del 118 con l'auto infermieristica, la Pubblica Assistenza Valnure in postazione a Rivergaro e l'elicottero di Parma. La donna è stata rianimata sul posto da medici e infermieri dopo essere andata in arresto cardiorespiratorio, una volta stabilizzata è stata caricata a bordo dell'elicottero e portata in volo al Maggiore: versa in condizioni gravissime. Alla dinamica stanno pensando gli agenti della polizia locale dell'Unione Bassavaltrebbia e Valluretta: sul posto anche il comandante Paolo Costa, in ausilio anche la Polstrada. Il traffico è bloccato in entrambi i sensi di marcia