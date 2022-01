Valmozzola, camion si schianta contro un muro: ferito in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 25 gennaio, alle ore 7. Per cause in corso dl accertamento un camion si è schiantato contro un muretto mentre percorreva la strada Fondovalle. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Il conducente del mezzo pesante è stato medicato sul posto ed accompagnato al pronto soccorso. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Gli operatori del 115 hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area in cui è avvenuto l'incidente.